Telegram, chiusi oltre 300 canali e condannati 9 utenti: ora è allarme

Nelle scorse ore, le autorità hanno avviato una controffensiva contro i canali Telegram. Ne sono stati chiusi 300, con 9 utenti condannati

Da ormai diversi anni, milioni di utenti in tutto il mondo preferiscono utilizzare Telegram piuttosto che WhatsApp. La versione alternativa della piattaforma di messaggistica numero uno al mondo permette – tra le altre cose – di creare canali da zero e invitare utenti in via del tutto anonima, tramite un link apposito.

Com’era lecito immaginarsi, molti di questi gruppi vengono utilizzati a scopi non totalmente legali. Basti pensare alla circolazione di giornali e riviste in formato PDF ogni mattina, una piaga che da anni le autorità stanno cercando di combattere. Nelle scorse ore è stato compiuto un grande passo in avanti, e ora è allarme per i malintenzionati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, milioni di utenti in pericolo: cosa sta accadendo

Telegram contro la diffusione illegale di giornali: chiusi centinaia di canali

Sono ben 329 i canali di Telegram chiusi a causa della diffusione illegale di giornali e riviste in formato PDF. Una contromossa voluta dalle autorità e poi raccontata da Repubblica, secondo cui la Procura di Bari avrebbe concluso gli accertamenti presi il via nella primavera del 2020. Oltre alla rimozione dei gruppi sulla piattaforma, le indagini hanno portato all’identificazione di 9 amministratori di altrettanti canali.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Netflix, cambia tutto per gli utenti: importantissima novità

Di età compresa tra i 20 e i 59 anni e residenti in varie regioni italiani, avrebbero sfruttato la diffusione dei file pirata per guadagnare denaro dagli iscritti. Ora le condanne potrebbero portare a conseguenze molto gravi. È ufficialmente scattato l’allarme sulla piattaforma, con molti altri moderatori che stanno decidendo di chiudere i loro canali di loro spontanea volontà.