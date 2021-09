Karina Cascella, sensazionale dietrofront: in arrivo un nuovo programma

L’ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, ha fatto un dietrofront che la porterà ancora sugli schermi italiani

Karina Cascella aveva annunciato di volersi prendere una pausa dal piccolo schermo e dedicarsi un po’ a sé stessa, ma qualcosa è cambiato. Nelle ultime ore, infatti, è stata proprio l’ex opinionista di Uomini e Donne ad annunciare un nuovo progetto.

Tramite il suo profilo Instagram, infatti, la Cascella ha annunciato: “Parteciperò a un programma televisivo come ospite per una puntata, molto molto carino. Non è un programma solito, è una cosa un po’ insolita. Su Italia 1. Io dovrò fare… una cosa, non posso svelare niente. Registriamo tra qualche giorno e ho anche un po’ paura per quello che andrò a fare”.

Karina Cascella, quale sarà il programma cui prenderà parte?

Dando un’occhiata al palinsesto e con l’indizio fondamentale del programma su Italia 1, è molto probabile che Karina Cascella prenderà parte al nuovo format condotto da Nicola Savino. Nonostante non vi siano certezze, né ufficialità a riguardo, potrebbe darsi che la ‘paura” dell’ex opinionista di Uomini e Donne sia data dal fatto che, nel programma del conduttore de Le Iene, i Vip sono chiamati a rispondere a domande di cultura generale tornando tra i banchi di scuola, chiedendo aiuto ai bambini.

Per avere una certezza in merito, bisognerà aspettare la messa in onda su Italia 1, ma Karina Cascella non è stata del tutto di parola: tornerà sul piccolo schermo, ma con un altro ruolo.