Michelle Hunziker a cuore aperto: “Mi ha fatto arrabbiare, ma aveva ragione”

Michelle Hunziker ha raccontato alcuni episodi del suo passato, rivelando anche alcuni momenti della sua infanzia, quando viveva con sua madre. Ecco cosa è successo e perchè la presentatrice gli dà ragione.

Michelle Hunziker riprenderà presto a condurre la nuova stagione di All together now. Nel frattempo, ha concesso un’intervista al settimanale Nuovo, dove ha ripercorso uno dei momenti più importanti della sua vita. La presentatrice ha infatti rivelato perchè, ad un certo punto, si trasferì in Italia.

Non fu una sua decisione, al contrario: fu costretta da sua madre, che si era innamorata follemente di un uomo che non aveva il permesso di soggiorno per lavorare in Svizzera. Lei si arrabbiò moltissimo con la madre per questa scelta: si stava infatti costruendo una vita professionale ed i suoi impegni dove era nata.

Michelle Hunziker: “Anche io ho fatto arrabbiare mia madre”

Michelle Hunziker ha ripercorso la sua infanzia ed il rapporto con sua madre. Ha ammesso di essere stata un maschiaccio: era spesso fuori casa, ed anche se sua madre la chiamava dal balcone, lei non tornava, facendola disperare. Ad oggi, però, i rapporti fra le due donne sono completamente diversi.

Michelle racconta che c’è un buon equilibrio nel loro rapporto e che si vogliono molto bene. Spesso, infatti, le si è viste fare anche le vacanze insieme. Anche sul trasferimento in Italia, la showgirl ammette che la madre aveva ragione: “Devo ringraziare mia mamma… Solo dopo ho capito che era la scelta giusta“.