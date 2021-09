Barbara D’Urso, altra batosta per la conduttrice: Mediaset ha deciso! Il ridimensionamento del suo spazio in tv è sempre più palese

La vita professionale di Barbara D’Urso non è nel momento di massimo apice. La nota conduttrice campana dovrà fare i conti in questa stagione con il ridimensionamento dello spazio a disposizione su Canale 5. Dopo l’ufficializzazione dello stop a ‘Domenica Live‘, sostituito con ‘Scene da un matrimonio‘ di Silvia Toffanin e Anna Tatangelo, negli ultimi giorni è stato ufficializzato l’orario di ‘Pomeriggio Cinque‘. L’appuntamento è per lunedì 6 settembre alle ore 17,35, con una fascia totale di 70 minuti e non più da 90.

Rispetto al 2015, quando gli ascolti premiavano molto di più la showgirl napoletana, il format aveva uno spazio di circa due ore, come un vero contenitore generalista. Mediaset ha anche deciso che ci sarà meno spazio per il gossip e una maggiore attenzione all’informazione.

Barbara D’Urso, altra batosta per la conduttrice: potrebbe condurre solo ‘Pomeriggio 5’

L’annuncio dei palinsesti della televisione privata per eccellenza ha certificato anche la cancellazione di ‘Live – Non è la d’Urso‘, l’appuntamento serale del lunedì sera. In un’intervista recente a ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘, la D’Urso ha sottolineato che nonostante tutto potrebbe avere comunque un programma in prima serata nel corso della stagione. Ancora top secret il titolo e il format ma non è escluso che possa riconquistare diversi punti.

Per ora al di là delle indiscrezioni, però, da Milano non arrivano conferme ufficiali e il tempo inizia a stringere. Per uno dei volti più famosi della nostra tv sarebbe la prima volta dopo svariati anni che avrebbe a disposizione una sola ora di diretta al giorno, solo di pomeriggio. I suoi fan sperano in un colpo di coda per invertire la tendenza.