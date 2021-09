Giulia De Lellis non si ferma più: presto un nuovo appuntamento Tv

Giulia De Lellis sta raccogliendo un successo dietro l’altro: la si vedrà sicuramente di nuovo in Tv alla conduzione di un programma. Ci sarebbe, però in serbo per lei anche un altro format…

Giulia De Lellis sta attraversando un momento molto felice, sia dal punto di vista personale che professionale. La sua relazione con Carlo Gussalli Beretta procede a gonfie vele, ed i due si sono già presentati alle rispettive famiglie. Anche sul fronte lavorativo, sarebbe arrivata un’importante conferma.

Se da un lato numerose voci riferiscono che Giulia De Lellis abbia avviato una lucrosa attività come influencer vendendo un post oppure tre Storie su Instagram per diecimila euro, anche sul fronte televisivo Discovery avrebbe confermato di essere molto soddisfatto dei risultati raccolti su Real Time da Love Island.

Giulia De Lellis, ecco quale programma condurrà

Giulia De Lellis condurrà anche la prossima edizione del reality show Love Island, dove ci si aspetta che riproponga di nuovo il suo stile di conduzione fresco e spontaneo. Secondo Tv Blog, però, la rete avrebbe in serbo un altro format da assegnare alla giovane conduttrice.

Si tratta di una notizia importantissima per Giulia De Lellis, che ha sempre raccontato di avere come sogno quello di diventare conduttrice di un programma. Non è chiaro al momento quale trasmissione Discovery voglia assegnare all’influencer: non resta che rimanere sintonizzati.