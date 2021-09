Anticipazioni Una Vita, Ildefonso scoperto: il suo segreto è alla luce del giorno!

Le anticipazioni di settembre di Una Vita – Acacias 38 fanno sapere di nuove evoluzioni straordinarie all’interno della soap opera spagnola

Le anticipazioni italiane di settembre dell’amata soap opera spagnola, cominciano con l’infinita lotta che Genoveva decide di fare a Felipe. Con l’alleanza di Javier Velasco, la Salmeron ruba delle lettere da Marcia e invia dei messaggi all’Alvarez Hermoso. Quest’ultimo capirà immediatamente chi si nasconde dietro questi messaggi ed andrà su tutte le furie. Nel frattempo, un altro mistero aleggia intorno alla città di Acacias: che fine ha fatto Laura?

Felipe e Genoveva cominciano finalmente il loro scontro in tribunale ed a testimoniare arriva proprio Laura che, all’ultimo momento, cambia testimonianza mandando l’Alvarez Hermoso su tutte le furie.

Anticipazioni Una Vita, Camino scopre il segreto di Ildefonso

Nonostante le avance di Marcos, Felicia è ancora troppo presa dalla vita di sua figlia Camino che, questa volta, teme sia presa in maniera non amichevole con la ristoratrice Anabel. Proprio la Pasamar, intanto, sta passando un momento di crisi del suo matrimonio: come mai Ildefonso non cerca mai nessun contatto fisico con lei?

La questione tra i due sposi si ingigantisce e Ildefonso è costretto a confessare la verità: in guerra, durante un attentato, è rimasto ferito gravemente ed è diventato impotente. Nel frattempo, ad Acacias c’è un nuovo ingresso: si tratta di Soledad, la nuova domestica di casa Alvarez Hermoso, così come Laura, anche lei desta subito qualche sospetto in città.