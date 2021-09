Alessandra Amoroso, annunciato il nuovo progetto: cosa bolle in pentola – FOTO

Un gran bel nuovo progetto per Alessandra Amoroso che stupisce i fan che impazziscono di gioia all’annuncio

“‘Tutto accade’, il mio nuovo disco di inediti, disponibile dal 22 ottobre! Da oggi in preorder. Ah, dimenticavo, dalla mezzanotte di questo venerdì sarà disponibile anche il mio nuovo singolo ‘Tutte le volte’!”. Con un solo post su Instagram, Alessandra Amoroso ha mandato in visibilio i fan con ben due novità: un nuovo album ed un singolo in uscita già questo venerdì.

LEGGI ANCHE > > > Un Posto al Sole, l’attrice racconta il dramma: “Ho cominciato a stare male dopo il vaccino”

NON PERDERTI > > > Elisa Isoardi, indiscrezione folle: nuovo flirt all’orizzonte?

Come spiegato dalla cantante salentina, Tutto Accade sarà disponibile in formato vinile in 4 colori diversi, in formato CD con box esclusivo con poster e foto autografata e in formato CD con box e poster. Un’esperienza da non perdere per tutti gli appassionati della musica ed i tantissimi fan della Amoroso.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, una frase di Massimiliano Mollicone scatena le polemiche: la ricostruzione

Alessandra Amoroso, non solo l’album: presto in concerto

L’album in uscita il 22 ottobre, Tutto Accade sarà sicuramente portato live anche nel 2022 quando Alessandra Amoroso approderà per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano, lunedì 13 luglio. La data è stata annunciata mesi fa ed è già sold out, pertanto, con l’uscita di questo disco non è escluso che la cantante salentina possa inserire nuove date per i suoi migliaia di fan in tutta Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Sanremo 2022, clamoroso ritorno all’Ariston: il sogno può avverarsi davvero!

Tutto Accade sarà il settimo album di Alessandra Amoroso dopo Senza nuvole (2009), Il mondo in un secondo (2010), Amore puro (2013), Alessandra Amoroso (2015), Vivere a colori (2016) e 10 (2018). La data di Milano – finora l’unica – sarà l’inizio dell’ottava tournée della cantante salentina?