Calciomercato Serie A, tutte le trattative last minute che (forse) vi siete persi

Ufficialmente conclusa la finestra estiva di calciomercato di Serie A: tempo scaduto. Ecco tutte le trattative last minute che (forse) hai perso!

Da pochi minuti si è conclusa ufficialmente la finestra di calciomercato estiva della Serie A. Nessuna spesa folle da parte delle società italiane, ma molte cessioni importanti che hanno segnato questa stagione come quella di Lukaku, Hakimi, Cristiano Ronaldo, De Paul e Donnarumma.

Nonostante sia stato un mercato attendista e pressoché pacato, non sono mancati veri e propri colpi, specialmente da parte delle big. Dzeko e Correa all’Inter, Abraham alla Roma, Giroud al Milan, sono solo alcuni dei grandi nomi che abbiamo visto circolare quest’estate. Notoriamente, però, i veri colpi di mercato si fanno last minute: ecco la lista completa delle ufficialità.

Calciomercato Serie A, tutti i colpi last minute: qual è il migliore?

Questa mattina, la prima squadra a mettere a segno il colpo last minute è stata la Juventus che ha ufficializzato Moise Kean nuovamente in bianconero. La stessa società, ma Under 23 ha lasciato un suo allievo, Carri, alla Salernitana: il difensore, in prestito, vestirà la maglia granata per la prossima stagione. Poco prima sono stati annunciati anche Riccardo Gagliolo e Luca Ranieri. Sempre dalla squadra bianconera è partito il giovane difensore rumeno, Radu Dragusin che per la prossima stagione vestirà la maglia della Sampdoria. Il presidente Ferrero ha chiuso un altro colpo last minute: Ihattaren preso in prestito dai bianconeri. Anche l’Empoli ha concluso un ultimo acquisto, il figlio d’arte Di Francesco vestirà la maglia toscana per questa stagione in Serie A.

Per un rinnovo che si firma, un giocatore parte: Lautaro promette amore all’Inter e Lazaro saluta verso il Benfica. Harroui al Sassuolo con un prestito con obbligo di riscatto, Strelec allo Spezia a titolo definitivo insieme a Kiwior, Bellanova al Cagliari in prestito con diritto di riscatto insieme a Keita Balde, Zima al Torino a titolo definitivo insieme a Dennis Praet in prestito dal Leicester e Brekalo in prestito, Jack De Vries con un prestito annuale al Venezia, insieme a Issa Bah e Ampadu dal Chelsea: da un momento all’altro sono state chiuse anche queste trattative.

Il Napoli finalmente annuncia l’acquisto di Frank Anguissa nella formula di un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Scatenatissimo il Genoa che ha consegnato i contratti di Nikola Maksimovic, Abdoulaye Touré dal Nantes, Felipe Caicedo e Fares dalla Lazio. La Sampdoria perde Caprari che va al Verona, proprio dall’Hellas esce Zaccagni – corteggiato dal Napoli – che vestirà la maglia della Lazio. I diavoli rossoneri chiudono la fila: Junior Messias vestirà la maglia del Milan.