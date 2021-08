Barbara D’Urso anticipa una clamorosa novità: “Non ci saranno più”

Barbara D’Urso anticipa una clamorosa novità in vista della nuova stagione televisiva: le sue parole spiazzano tutti.

Barbara D’Urso is back. Lunedì 6 settembre inizierà la nuova stagione di Pomeriggio Cinque e la presentatrice campana, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato quali saranno le novità che si vedranno lungo la stagione 2021/2022. I telespettatori saranno lieti di sapere che non saranno pochi i cambiamenti, dato che il programma subirà una rivoluzione imposta dai vertici Mediaset: meno trash e più informazione.

Barbara D’Urso, la confessione è esilarante: quanti cambiamenti!

La conduttrice partenopea ha innanzitutto rivelato che ad attendere i telespettatori ci sarà una nuova veste grafica e che lo studio sarà in parte modificato con un tono ancor più moderno rispetto al passato. “Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani, ma ci saranno comunque volti conosciuti”.

Gli ospiti non mancheranno, sia in studio, sia in collegamento. Avranno il compito di commentare con la d’Urso la cronaca, “prevalentemente attualità”. Nel corso della prima parte del talk, invece, ci saranno i collegamenti con gli inviati, come nelle precedenti edizioni. Dunque non ci sarà che attendere che l’inizio di quella che si preannuncia una spettacolare