Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono ormai una coppia indivisibile. L’ultimo indizio social fa sognare in grande il pubblico.

Nessuno ci avrebbe mai creduto. Sono passati diversi mesi da quando Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti e fidanzati nella casa più spiata d’Italia. Il pubblico del GF Vip credeva che la loro fosse una storia fake montata per aumentare i giorni di permanenza nel programma. Gli haters sicuramente avranno rosicato parecchio e continueranno a farlo dopo aver letto l’ultima notizia riguardo i Prelemi.

In queste ore la coppia si è separata per qualche giorno. Mentre Pierpaolo è rimasto a Roma per le prove del talent di Rai 1, Giulia Salemi è tornata a Milano. L’influencer infatti sta seguendo i lavori della sua nuova casa e a breve si preparerà per le riprese della nuova edizione di Salotto Salemi. In queste ore però circola un nuovo gossip.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, l’indizio fa ben sperare: fan in delirio

Si mormora, nella fitta rete del web e tra i giornalisti di cronaca rosa, che Giulia e Pierpaolo stiano organizzando il loro matrimonio e che a breve ne daranno l’ufficialità. Ma com’è stato possibile giungere a tale conclusione. Ebbene, tutto è iniziato quando la pagina Instagram Prelemistar ha condiviso la seguente notizia.

“I Prelemi non commentano ma il gossip ne è certo: presto Pierpaolo e Giulia potrebbero salire all’altare”. A quel punto, inaspettatamente, ad arrivare è stato il like di Pierpaolo Pretelli al post, che ha così destato i sospetti del web!