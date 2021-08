Grande Fratello, morta la madre di ex concorrente: “Perdona i miei capricci”

Grave lutto in queste ore per Rebecca De Pasquale. L’ex gieffina del Grande Fratello 14 ha diffuso la triste notizia su Facebook

Grave lutto per ex concorrente del Grande Fratello 14, Rebecca De Pasquale. L’ex gieffina nelle scorse ore ha annunciato sui social di aver perso l’amatissima madre. La donna è stata improvvisamente colpita da un’ulcera ed il suo decesso è stato come un fulmine a ciel sereno.

La De Pasquale aveva un ottimo rapporto con sua madre ‘Bettina’. Spesso si trovava a casa dei genitori dove, assieme alla donna, preparava tantissime leccornie. La sua scomparsa ha devastato l’ex gieffina che ha immediatamente cercato conforto sul web. Sono oltre 20mila gli utenti di facebook che hanno espresso il proprio cordoglio a Rebecca.

Grave lutto per Rebecca De Pasquale: la notizia è stata diffusa su Facebook dall’ex concorrente del Grande Fratello 14

Tanto dolore per Rebecca De Pasquale che nelle scorse ore ha perso l’amatissima madre. La notizia è stata diffusa dalla stessa Rebecca sulla propria pagina di Facebook. “Ti ho amato dal primo giorno che mi hai messa al mondo, e ora piango ,ma nello stesso tempo mi farò forza e mi ricorderò sempre le tue parole: riguardati non farmi stare col pensiero, mamma bella Bettina guardami da lassù, dammi forza ora di essere forte e di dare forza”.

E’ stata una brutta ulcera allo stomaco a portare via la donna. “Perdona i miei capricci – Scrive ancora Rebecca – Ti sognerò vero?“. Le parole di Rebecca hanno emozionato i fans che in queste ore le stano dimostrando tutto l’affetto che merita. La De Pasquale infatti, molto attiva sui social, è seguitissima da milioni di persone.