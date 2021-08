Caserta, accoltellato da un coetaneo durante una lite: muore 18enne

18enne è stato accoltellato in pieno centro a Caserta da un suo coetaneo. Trasportato in ospedale, è deceduto per un arresto cardiocircolatorio

E’ stato accoltellato a una gamba nel corso di una lite in pieno centro a Caserta. Trasportato immediatamente presso il nosocomio più vicino, la vittima Gennaro Leone di anni 18, è deceduta tre ore dopo per un arresto cardiocircolatorio dovuto all’eccessiva perdita di sangue.

Il ragazzo è stato accoltellato da un suo coetaneo in piazza Correra intorno alle 24.00 circa. Individuato dai Carabinieri della Compagnia di Caserta, guidati dal capitano Pietro Tribuzio, l’aggressore potrebbe essere fermato a breve su disposizione dell’autorità giudiziaria. Stando ad una prima ricostruzione, i due stavano litigando per futili motivi quando l’aggressore ha tirato fuori il coltello a serramanico, colpendo Leone alla gamba.