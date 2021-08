Anticipazioni Un posto al sole: una protagonista rischia la vita

Anticipazioni Un posto al sole: nuova svolta drammatica nelle prossime puntate della soap, una protagonista rischia la vita

Nuova svolta drammatica nelle prossime puntate di Un posto al sole, l’amatissima soap di Rai 3 che non conosce crisi. Le anticipazioni relative alle puntate della prossima settimana infatti confermano che una delle protagoniste vivrà un momento delicato, rischiando la vita.

Tutto ruota attorno alla storia d’amore tra Niko e Susanna, finita ma solo fini ad un certo punto. Le ultime frasi della ragazza infatti mettono in crisi il figlio di Renato che grazie però alle parole di Angela riuscirà a capire quello che vuole veramente. Ma tutto è destinato a cambiare per colpa di una svolta drammatica.

Susanna infatti sarà vittima di un’aggressione, arrivando in ospedale in gravi condizioni e tutti si stringeranno attorno a Niko anche se Renato patirà molto la situazione. Intanto Marina e Alice sono pronte per tornare a Londra, ma non prima che Fabrizio faccia loro una bella sorpresa. Silvia invece andrà avanti con la doppia vita con Giancarlo di nascosto dal resto della famiglia.

Anticipazioni Un posto al sole: le indagini sulla brutale aggressione a Susanna prendono una piega inattesa

A metà della settimana le indagini sull’aggressione a Susanna entreranno nel vivo e tutti sono potenzialmente sospettati anche se la polizia si concentrerà sulle recenti frequentazioni della ragazza. Serena e Irene stanno per tornare a Palazzo Palladini, ma un incontro inatteso può cambiare tutto.

E nel fine settimana, l’inchiesta prende una piega inattesa, con Niko sempre più nel mirino degli investigatori. Nei guai però finirà pure Samuel: dopo aver parlato a lungo con Guido ed essersi confessato con lui, è convinto che nessuno gli voglia bene e che Silvia voglia licenziarlo. Sarà veramente così?