Meteo, Italia nella morsa del vortice polare: temperature in picchiata

Meteo, Italia nella morsa del vortice polare in arrivo dal Nord Europa: diverse regioni mostreranno temperature in picchiata

Ci siamo lasciati alle spalle la perturbazione numero 5 del mese di agosto che ha portato condizioni instabili e pioggia in diverse regioni. Ma prima che finisca il mese l’Italia sarà ancora interessata da un meteo ballerino.

Colpa del vortice Polare che arriverà dal Nord Europa e colpirà per prime le regioni dell’Italia settentrionale risparmiando per ora quelle del Centro dove arriverà domani. Non sono a rischio invece le regioni meridionali, Sicilia compresa, che avranno ancora una volta condizioni di stabilità.

Meteo, Italia nella morsa del vortice polare: diverse regioni del Nord a rischio

Oggi quindi al Nord nuvolosità a tratti sulla Liguria di ponente, mentre sul settore alpino e prealpino sono attesi locali rovesci o temporali che in serata colpiranno ancora le Alpi occidentali piemontesi.

Molte nubi anche sul resto del Nord Italia, con piogge e temporali su Emilia-Romagna, est Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Ma fine mattinata, almeno su queste ultime due regioni le condizioni miglioreranno mentre sull’Emilia-Romagna si attenueranno solo dal tardo pomeriggio.

Passando al Centro, nuvolosità irregolare a tratti intensa con piogge e temporali sulle regioni peninsulari e sul Nord della Toscana. Nel corso della giornata si registrerà una rapida estensione a tutto il resti della regione, soprattutto nelle aree appenniniche, così come in Umbria e Marche (qui sono attesi fenomeni intensi dal pomeriggio). Piogge occasionali invece su Lazio e Abruzzo abruzzese, sulla Sardegna diverse nubi al mattino con qualche rovescio nel settore occidentale, in miglioramento nel pomeriggio.

Infine al Sud e sulla Sicilia, uniche zone a rischio la Campania e le coste tirreniche peninsulari con addensamenti fino a metà giornata che porteranno locali rovesci associati. Migliora nel pomeriggio con nubi in parziale e temporanea scomparsa. Sereno o poco nuvoloso sul resto del Sud .