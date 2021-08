GF Vip, una coppia commuove tutti: annuncio che cambia la vita

GF Vip, una coppia commuove tutti: il loro amore scriva una pagina nuova, arriva l’annuncio che cambia la vita di entrambi

Sono usciti insieme dal Grande Fratello Vip 4 e in pochi avrebbero scommesso sulla durata del loro amore. Ma in realtà da un anno e mezzo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno saputo essere molto più forti delle chiacchiere e delle invidie, costruendo una bella storia che adesso si arricchisce con un capitolo nuovo.

La coppia infatti ha dato via social la notizia che tutti attendevano da tempo, come un tormentone: aspettano il loro primo figlio insieme anche se Clizia è già mamma di Nina. Hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Gente’ e poi hanno confermato tutto via social, postando anche le immagini dell’ecografia.

Come ha raccontato Clizia, “mi sono trasferita da Milano a Roma, siamo andati a vivere insieme, abbiamo sistemato casa. Quando abbiamo deciso che poteva essere il momento giusto, sono rimasta incinta”. Non ne sono certo, ma è possibile che tutto sia cominciato a Lampedusa, che per loro è l’isola del cuore. Lo stesso posto in cui si sarebbero conosciuti i genitori della Incorvaia, per una storia che si rinnova.

GF Vip, una coppia commuove tutti: hanno già anche scelto i possibili nomi

Non lo sanno ancora, ma se sarà una femminuccia all’influencer piace il nome Dafne, come la ninfa. Se sarà un maschietto sceglierà il neo papà che lo vorrebbe chiamare Gabriele, come voleva che il realtà lo battezzasse sua madre. “E siccome vorrei tanto che fosse un maschietto, mi piacerebbe chiamarlo così”.

Clizia Incorvaia ha spiegato che nelle prime settimane è stato difficile: “Ero debole, stavo sempre al letto e quando mi alzavo avvertivo nausea, mal di testa, vertigini e un senso di spossatezza, ma ora sto bene”. E poi via social ha cancellato tutte le eventuali critiche per diventare mamma dopo i 40 anni: “Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno , credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti”.

Oggi entrambi sono concentrati solo su questo grande progetto. per l’altro, cioé il matrimonio che molti si aspettano da tempo, ci lavoreranno. “Appena sarà possibile”, dice lui. “Aspetto la proposta in ginocchio e con l’anello”, chiude lei.