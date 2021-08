Meteo, un’Italia ribaltata: caldo al Nord, temperature in calo altrove

Meteo, un’Italia ribaltata anche se durerà poco: caldo al Nord, temperature in calo altrove. Ma la Bassa Pressione cambierà di nuovo tutto

Se fino ad oggi pochi italiani possono lamentarsi della loro estate, meteorologicamente parlando, l’ultima parte dell’estate si annuncia bizzarra e molto mutevole. Lo dimostrano anche le previsioni meteo per la giornata di oggi, con un’Italia divisa in due e ribaltata. Al Nord infatti dovrebbe cessare l’effetto della Bassa Pressione che ha portato temporali e rovesci sparsi, ma gli effetti si sposteranno nelle regioni meridionali.

Almeno per oggi quindi dovremo aspettarci condiziono di stabilità più o meno generale su tutte le regioni settentrionali e anche gran parte di quelle centrali. Giornata invece da ombrelli aperti in diverse regioni del Sud come nelle isole.

Una condizione però assolutamente temporanea perché già da domani, 27 agosto, è previsto l’arrivo di aria fresca dal Nord Europa. Questo significa un nuovo calo termico al Centro-Nord, con valori anche al di sotto delle medie stagionali, soprattutto lungo i versanti adriatici. Tra sabato 28 e domenica 29 invece il fronte temporalesco si sposterà al Centro-Sud abbassando anche qui le massime.

Meteo, un’Italia ribaltata: le temperature massime non supereranno i 31 gradi

Vediamo quindi insieme quello che dobbiamo aspettarci dal meteo oggi. Al Nord tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque. Previsto solo qualche piovasco tra pomeriggio e sera nelle regioni del Triveneto e nubi sparse in Liguria. Temperature in aumento, con massime tra 25 e 30 gradi.

Al Centro le previsioni annunciano tempo stabile e soleggiato, con alcuni locali annuvolamenti pomeridiani sull’Appennino e in alcune zone della Sardegna. Temperature anche in questo caso in aumento, massime tra 27 e 31 gradi.

Non così invece sulle regioni del Sud Italia. Annunciate nubi sparse su Puglia, Basilicata, Calabria così come sui rilievi campani, con rovesci e locali temporali. Maggiori schiarite sono previste altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 26 e 30-31 gradi.