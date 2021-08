Fortnite, altra super collaborazione in arrivo: fan entusiasti!

Su Fortnite potrebbe presto arrivare un’altra collaborazione super. E i fan sono ovviamente al settimo cielo

Ormai è diventata un’abitudine. Ogni settimana Fortnite annuncia nuove partnership di livello, con eventi e skin incredibili e che rendono l’intero battle royale sempre più funzionale e al passo coi tempi. Se siete giocatori abituali, sicuramente saprete del rapporto di collaborazione continuo che c’è con la DC Comics.

Sono già arrivate in passato le skin di Superman e di Batman, ma non è finita qui. È infatti ufficiale l’arrivo di un terzo supereroe, che completerà la Trinità: stiamo parlando di Wonder Woman.

Fortnite, arriva Wonder Woman: annunciata la partnership

Come annunciato da Epic Games, è in arrivo anche la skin di Wonder Woman all’interno del battle royale. Fortnite vuole fare le cose in grande, non lasciando nulla al caso. E così verrà completata la Trinità DC.

Il tutto sarà scaricabile direttamente dallo shop in-game. Se siete appassionati del genere, non potete lasciarvela sfuggire.