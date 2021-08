Diletta Leotta, nuova frecciata di una collega: parole al vetriolo. La madrina di Dazn continua ad attirare diverse antipatie

La stagione del calcio italiano è iniziata lo scorso week end con qualche problema dal punto di vista televisivo. Dazn ha dovuto fronteggiare molte critiche per la qualità del servizio offerto, tra rallentamenti nella messa in onda e segnale altalenante. Lo streaming, con la condizione della fibra internet nel nostro Paese, non può essere perfetto. Purtroppo i tifosi si erano abituati bene con la qualità offerta da Sky e dalle piattaforme satellitari. L’unica cosa che è andata a gonfie vele è la bellezza e la simpatia di Diletta Leotta alla conduzione. La madrina del calcio è ormai al centro della scena e illumina i vari stadi italiani. Il ritorno dei tifosi sta riportando colore in un mondo distrutto dalla pandemia di Covid. Un ritorno alla normalità per il mondo del pallone che nasconde ancora un forte maschilismo. La pensa esattamente così Paola Ferrari, una che prima di Diletta ha accentrato su di sè le attenzioni televisive dello sport. Proprio questa difficoltà a cambiare la posizione delle donne in questo ambiente ha spinto la presentatrice a dire basta.

Diletta Leotta, nuova frecciata di una collega: Paola Ferrari continua a stuzzicarla

In una bella intervista a Nuovo Tv, la Ferrari ha confermato che non tornerà alla guida di Novantesimo Minuto. Poi ha lanciato anche una frecciatina alla giovane collega.

“Trent’anni fa noi donne dovevamo essere credibili, oggi invece c’è più una rincorsa alla bellezza ostentata. Poi, certo, ognuno gioca le carte che ha”. Di sicuro il riferimento alla Leotta non era troppo velato, anche se tra le due non è mai scoppiata la polemica. La showgirl siciliana non ha risposto alle critiche precedentemente recapitatele, lasciando morire lì la cosa. Dal canto suo Paola Ferrari ha anche ammorbidito il tiro dicendo: “Io e Diletta abbiamo un amico in comune, Pierluigi Pardo. Quindi ci siamo dette che un giorno ci andremo a bere un caffè”. Poi sottolinea come: “Lei segue la sua strada, che è molto diversa dalla mia“. Il testimone ormai è stato passato e i fan sperano che al di là di scaramucce e gelosie anche la giovane presentatrice possa ripercorrere la strada della decana Rai.