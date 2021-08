Calciomercato Milan, l’addio di Cristiano Ronaldo cambia tutto: affare possibile

Calciomercato Milan, la partenza di Cristiano Ronaldo potrebbe aprire le porte ad un trasferimento in extremis

La Juventus e Cristiano Ronaldo potrebbero lasciarsi già in questa sessione di calciomercato. Una notizia che cambia tutto anche per il Milan, con un trasferimento che potrebbe riaprirsi in extremis: Bernardo Silva.

Il Manchester City è infatti il club che più di tutti si sta muovendo per prendere il fenomeno di Madeira. Un esborso economico non da poco, che aprirebbe un ulteriore spiraglio a cessioni eccellenti.

Calciomercato Milan, Bernardo Silva possibile grazie a Cristiano Ronaldo

Se Cristiano Ronaldo dovesse finire al Manchester City, per il Milan si potrebbe riaprire clamorosamente l’ipotesi Bernardo Silva. Dall’Inghilterra parlano di un accordo ormai già trovato col giocatore, mentre manca l’intesa sulla formula con i Citizens.

È chiaro che il ritorno di CR7 in Premier League obbligherebbe il club ad almeno una partenza importante, anche perché difficilmente Guardiola riuscirà a trovare spazio per tutti. Il Milan osserva e valuta l’affondo negli ultimi giorni.