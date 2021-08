Royal Family, l’errore imperdonabile di Kate Middleton: lo fanno tutti! La duchessa di Cambridge è alle prese con il ritorno a scuola di George e Charlotte

Come tutti i bambini d’Inghilterra, anche i principini George e Charlotte sono pronti per fare il loro ritorno a scuola. Fra una settimana riaprono gli istituti in presenza, senza didattica a distanza e con un sostanziale ritorno alla normalità. La campagna vaccinale continua a procedere spedita nel Regno Unito e ormai la maggior parte della popolazione ha ricevuto le due dosi del siero AstraZeneca. L’immunizzazione sta permettendo di mantenere aperti gli stadi senza capienza ridotta (come avviene invece in Italia e Spagna), oltre a bar e club. I numeri dei contagi sono sempre piuttosto elevati ma la pressione sulle strutture ospedaliere e piuttosto sostenibile. Boris Johnson non intende fare passi indietro dal ‘freedom day‘ dello scorso 19 luglio e i britannici si stanno riabituando alla loro libertà.

Come detto però, tutto è pronto per il rientro in classe e questo comporta come ogni anno l’acquisto dei kit essenziali per i bambini. Dalla cancelleria alle uniformi scolastiche, che saranno necessarie per l’intero anno accademico. In Gran Bretagna, uno dei passi più importanti dello shopping scolastico è l’acquisto delle scarpe nuove per gli alunni. Anche Kate Middleton si è dovuta confrontare con questo genere di episodi nel corso degli ultimi anni, per assecondare le necessità dei suoi due figli.

Royal Family, l’errore imperdonabile di Kate Middleton: riguarda l’acquisto della scarpe per George e Charlotte

Una fonte reale ha rivelato a Hello! magazine che anche la duchessa di Cambridge ha commesso un errore comune circa 3 anni fa per completare l’acquisto delle scarpe dei suoi bambini.

Nel 2018 aveva vestito il principe George, ora 8 anni, e la principessa Charlotte, ora 6, in sandali estivi prima di recarsi al grande magazzino Peter Jones a Londra.

Dato che i due sono rimasti senza calzini, Kate ha dovuto prenderne in prestito un paio dal negozio per permettergli di provare le loro scarpe da scuola. Ovviamente all’epoca, senza Covid, tutto questo era possibile ma oggi sarebbe assolutamente vietato. Indi per cui bisogna prestare maggiore attenzione in materia.

I piccoli eredi al trono frequentano attualmente la Thomas’s Battersea Prep School di Londra, da oltre 20.000 euro l’anno di retta.

Vista l’età, sono partite già le speculazioni in Gran Bretagna su dove William e Kate manderanno il principe George in futuro.

Nelle ultime settimane, Express.co.uk ha riferito che il duca e la duchessa di Cambridge sono stati avvistati a setacciare le scuole fuori Londra, indicando che potrebbe essere scelto un collegio lontano dalla capitale. D’altronde anche il compianto principe Filippo aveva seguito esattamente questi passi per la sua istruzione e non ci sarebbe nulla di strano ad applicarlo di nuovo per il primogenito della coppia reale.