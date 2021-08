Calciomercato Milan, colpo da sogno: arriva ad una condizione

Calciomercato Milan, si lavora al colpaccio sulla trequarti. Il top player può arrivare, ma solo ad una condizione

Mancano poche ore all’esordio in campionato del Milan. Stefano Pioli e i suoi ragazzi vogliono riprendere da dove hanno lasciato, per riconquistare la qualificazione alla prossima Champions League e cercare di far bene anche in Europa. Per facilitare il compito, la dirigenza ha già messo a segno alcuni colpi importanti.

Ce n’è uno però che manca per far sì che la finestra di calciomercato possa considerarsi sufficiente: l’acquisto di un trequartista. Tra i tanti nomi fatti, ce n’è uno che stuzzica più di tutti. Può arrivare, ma solo ad una condizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nome nuovo per l’attacco: sarà lui l’erede di Lukaku

Calciomercato Milan, Bernardo Silva sì: ecco a quali condizioni

Dopo che la notizia è stata inizialmente lanciata dal Daily Star in Inghilterra, anche dalla Spagna iniziano ad arrivare conferme sulla trattativa tra il Milan e il Manchester City per portare Bernardo Silva in Serie A. Secondo quanto riferisce Fichajes.net, l’affare potrebbe andare in porto con un prestito biennale da 17-18 milioni di euro e un riscatto fissato a 30.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, c’è un nome nuovo in arrivo: alla fine la spunta lui!

C’è però un’altra condizione fondamentale per far sì che arrivi la fumata bianca: risolvere la questione ingaggio. L’ex Monaco guadagna 8 milioni, troppi per le casse rossonere. Si potrebbe chiudere qualora i Citizens decidessero di contribuire alle spese.