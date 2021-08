Temptation Island, clamorosa decisione di una nuova coppia: fan increduli

Clamorosa decisione per una delle nuove coppie di Temptation Island. Andiamo a vedere perchè i fan sono rimasti senza parole.

L’amore tra Stefano Sirena e Federica Cleo corre veloce. Infatti i due dopo essersi conosciuti a Temptation Island hanno deciso di intraprendere una relazione, trascorrendo un’estate ricca di passione e amore. La coppia non ha perso tempo ed ha già deciso di condividere un tatuaggio. Infatti marchiato sulla loro pelle adesso c’è la palma simbolo del programma in cui i due si sono conosciuti.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Belen Rodriguez mamma guerriera, parole pesanti via social

Proprio Stefano Sirena ha deciso di celebrare il tutto con una foto su Instagram, in cui ha aggiunto una didascalia in cui afferma: “Mi piace il modo in cui mi guardi“. I due stanno correndo veloci quasi quanto Manuela Carriero, ex di Stefano, ed il nuovo flirt Luciano Punzo. Infatti questi ultimi due hanno deciso di andare a convivere insieme. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo nella vita dei protwagonisti dello show di Canale 5.

Temptation Island, Stefano Sirena e Federica Cleo condividono il nuovo tatuaggio: scoppia l’amore

Sembravano aver accantonato la loro vita passata Stefano Sirena e Manuela Carriero ed invece i due continuano a mandarsi numerose frecciatine sui social network. L’affronto principale, però, è arrivato proprio da Stefano che non ha perso tempo ed ha postato una foto a letto con Federica Cleo. Inoltre l’uomo non ha fatto mancare una descrizione al veleno nei confronti della sua ex.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Serena Rossi, indiscrezione sensazionale: i fan non stanno nella pelle

Infatti al post l’ex personalità di Temptation Island ha affermato: “Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato“. Stefano non ha mai creduto all’amore tra Manuela e l’ex tentatore Luciano ed anzi via social l’uomo aveva anche consigliato alla donna di godersi la sua felicità. Intanto Manuela, però, sembrerebbe fare sul serio ed è pronta a convivere con Punzo.