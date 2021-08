Temptation Island, dopo il litigio tornano insieme: “Mi appartiene” – FOTO

Dopo un’incomprensione, lui aveva lasciato intendere di essere uscito a divertirsi e aver passato la notte con un’altra. Dopo che lui l’aveva bloccata sui social, lei aveva deciso di chiudere per sempre. Scopri perchè i due concorrenti di Temptation Island dopo la tempesta tornano insieme.

Alessandro Autera e Carlotta Adacher avevano quasi litigato in diretta su Instagram solo pochi giorni fa. Lui aveva condiviso dei video nelle sue Storie per spiegare cosa stesse succedendo e chiarire che con Carlotta non c’era mai stato alcun tipo di relazione, e mai ci sarebbe stato per via del suo comportamento.

LEGGI ANCHE >>> Temptation Island, clamorosa decisione di una nuova coppia: fan increduli

NON PERDERTI >>> Temptation Island, clamorosa rivelazione: “È vero, ci frequentiamo”

Dall’altra parte, Carlotta si era concessa alle domande dei fan ed aveva spiegato che tutto forse era partito da un messaggio a cui lei non aveva risposto. Il fatto che lui poi si fosse fatto vedere in macchina con una donna, facendo credere che stessero per passare la notte insieme, le aveva fatto mettere la parola fine su qualsiasi tipo di relazione con Alessandro.

Temptation Island, adesso la tentatrice ed Alessandro tornano insieme: il fidanzamento ufficiale

Come in ogni coppia, litigare ogni tanto può fare bene a rinsaldare il rapporto. Questo sembra quello che effettivamente sarebbe successo fra i due ex concorrenti di Temptation Island, Alessandro Autera e Carlotta Adacher. I due hanno ufficializzato la loro relazione e, soprattutto, di essersi chiariti dopo la brutta incomprensione.

LEGGI ANCHE >>> Temptation Island, una foto smentisce tutto ma non convince i fan: il motivo

La coppia ha dunque deciso di fare un passo avanti, e non si nasconde più. Lei descrive apertamente la coppia come forte, anche se i due ammettono che forse devono migliorare un po’ nella gestione delle crisi di coppia. Lui risponde che, da quando ha lasciato il villaggio, ha pensato che Carlotta fosse proprio la donna giusta per lui.