DAZN lancia il suo decoder: quanto costa e come vedere la Serie A

Mancano poco più di 24 ore al fischio d’inizio della Serie A. Ecco come seguirla su DAZN col nuovo decoder

Ormai ci siamo. Domani sabato 21 agosto parte ufficialmente la nuova stagione di Serie A che – per la prima volta – sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per chi non dovesse disporre di una connessione ad internet sufficiente, ci sono alcune comode alternative per non perdersi nemmeno una partita.

Nella giornata di ieri, infatti, la compagnia di streaming ha annunciato l’arrivo di un decoder: il DAZN TV Box. Disponibile per coloro che vivono in un indirizzo dove la connessione fibra FTTC o FTTH non è presente, si può acquistare alla cifra di 139,99 euro sul sito di Digiquest.

Come funziona il nuovo decoder di DAZN

DAZN ha presentato ufficialmente il TV Box, decoder dedicato alla visione dei canali sul digitale terrestre per chi non dovesse disporre di connessione ad internet in fibra FTTC o FTTH. Oltre alle partite di Serie A, sarà possibile seguire anche i match internazionali e altri eventi originali inclusi nell’abbonamento.

L’unico vincolo riguarda gli eventi in contemporanea: sarà DAZN a decidere quale mandare in onda. È il caso per esempio dei tre incontri previsti la domenica alle ore 15 della Serie A.