Enrico Brignano, il doppio gesto inaspettato che commuove – FOTO

Enrico Brignano ha scritto una lettera al padre in occasione di un triste anniversario, che cade proprio il 14 di agosto. Scopri di cosa si tratta e cosa ha fatto il comico per onorare la volontà del proprio papà.

Questo Ferragosto, soprattutto per le limitazioni imposte dalla pandemia di Covid, ha imposto a tutti di rallentare un po’ i ritmi. Specialmente gli artisti, che non riescono più a lavorare con la stessa intensità di prima. Ed ecco dunque che, proprio in questo relax forzato, a volte emergono dei ricordi dolorosi dal passato.

È il caso di Enrico Brignano, che questo 14 agosto si è trovato ad affrontare un difficile anniversario, cioè quello della morte del padre, che lo ha lasciato dieci anni prima. Il comico e conduttore, che sta comunque attraversando un momento molto felice della sua vita, ha deciso di scrivere una lettera aperta e condividerla sui social.

Enrico Brignano: “Ecco perchè mio figlio si chiama Nicolò”

Enrico Brignano rivela nel corso della lettera di aver deciso di chiamare il figlio Nicolò proprio per rendere omaggio a suo padre, sapendo che questo era da sempre un suo desiderio. Ha inoltre condiviso la felicità per la nascita del secondo figlio, arrivato un mese fa. La primogenita, invece, si è fatta grande, e riesce a colorare senza uscire dai bordi.

Nella lettera c’è spazio anche per l’amore per Flora Canto, che diventa ogni giorno sempre più forte, oltre al rimpianto di non essere riuscita a presentare la sua donna al padre. Enrico Brignano conclude la lettera promettendo di tornare a scrivere al padre, che sembra davvero la fotocopia del famoso comico: chissà se condividevano la sessa ironia.

Ecco uno stralcio del messaggio di Enrico Brignano per suo padre: