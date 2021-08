Una delle tante coppie nate negli studi di Ballando con le Stelle ha annunciato la fine del loro amore, principalmente per due motivi diversi. Scopri di chi si tratta e se i due avranno modo di incontrarsi di nuovo.

Lucrezia Lando e Marco De Angelis avevano avuto modo di conoscersi meglio quando, al di fuori del programma Ballando con le Stelle, lui era andato a Bassano del Grappa con la sua compagnia di ballo. Lei abita proprio in zona, ed è così che nell’estate 2020 si sono trovati insieme ad una cena ed è iniziata la loro storia d’amore.

L’ufficializzazione è arrivata non molto tempo dopo, con le reciproche presentazioni in famiglia. Subito dopo, una foto sui social aveva reso pubblica la loro relazione. Sotto l’immagine, lui scherzava: “Allora adesso siamo fidanzati?“. Insomma, la coppia formata da Lucrezia e Marco ha fatto sognare in tanti, anche per i loro progetti di sposarsi.

Ecco una vecchia esibizione di Marco De Angelis in Tv:

Ballando con le Stelle, la coppia non c’è più: i motivi

Un’intervista a Di Più di Lucrezia Lando ha messo fine alla relazione con Marco De Angelis, durata poco più di un anno. Le motivazioni, secondo la ballerina, sono chiare: la loro storia d’amore stava intralciando la sua carriera, proprio adesso che si vuole concentrare solamente sul lavoro.

Inoltre, la passione da parte di lei era andata scemando già da un po’ di tempo, e questo ha contribuito a mettere fine al loro amore. Da parte di lui non è ancora arrivata una risposta ufficiale, anche se i due avranno modo di incontrarsi di nuovo e chiarirsi durante la prossima edizione di Ballando con le Stelle.