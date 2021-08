Anticipazioni Una Vita, numerosi colpi di scena: addio ad un personaggio

Finale di stagione sorprendente per la soap opera spagnola. Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 fanno impazzire i fan

Nei prossimi giorni seguiranno le ultime puntate di questa stagione dell’amatissima soap opera spagnola, Una Vita – Acacias 38. La messa in onda della soap ha riscosso tanto successo sulle reti Mediaset, sono in tantissimi i telespettatori italiani che hanno deciso di seguire tutto l’anno le vicissitudini di Acacias. Tutto ha una fine, e stiamo per assistere alle ultime battute, per quest’anno, di Una Vita.

Tutto ruoterà intorno alla figura che ha dominato questa stagione della soap opera: Genoveva. A tradirla sarà la famiglia ed entrerà in scena un uomo che non si vedeva da tempo.

Anticipazioni Una Vita, Genoveva muore: colpa della figlia e dell’ex marito

La vita di Genoveva prende una terribile piega nelle battute finali di Una Vita, a partire dalla figlia, Gabriela, con la quale si è ricongiunta. Quest’ultima, tuttavia, sta avvelenando sua madre costantemente poco per volta, fino a farla sentire male. Quello strano malessere che avverte la Salmeron, infatti, è a causa delle gocce di veleno che, gradualmente, la figlia le sta somministrando.

Ad Acacias tornerà Aurelio, ex marito di Genoveva che tutti davano per morto. In realtà, quest’ultimo si introdurrà in casa e sparerà alla Salmeron uccidendola. A sua volta, Aurelio verrà ucciso da Marcelo, il maggiordomo degli Alvarez-Hermoso. Gabriela si fingerà disperata per allontanare ogni sospetto da lei, ma di nascosto telefonerà a Cayetana: le due hanno un terribile piano per Acacias. L’ultimo desiderio di Genoveva non sarà esaudito: chiede il perdono di Felipe che resta gelido anche in punto di morte.