Anticipazioni Love is in the Air, chi ha causato il crollo del tetto?

Le anticipazioni di oggi, venerdì 13 agosto, di Love is in the Air faranno vedere le indagini interne avviate per scoprire chi ha ingannato Serkan

Per la prima volta l’azienda di costruzioni Art Life è nell’occhio del ciclone. Al centro della disputa c’è il crollo di un tetto di un edificio appena inaugurato dall’esperta azienda del settore. Qualcosa è andato storto nel progetto ideato da Serkan, nonostante sia un professionista minuzioso ed impeccabile. Cos’è accaduto?

Le anticipazioni di oggi, venerdì 13 agosto, fanno sapere che nel corso di questa puntata sarà proprio la falla nel sistema dell’Art Life ad essere approfondita. I telespettatori, a partire dalle 15:35 ne vedranno delle belle.

Anticipazioni Love is in the Air, controllate le videocamere di sorveglianza: la scoperta

Engin, Piril e tutti gli altri dell’ArtLife recuperano i video delle telecamere di sorveglianza per poter visionare tutte le immagini della sala dove si trova la stampante, in merito al progetto che è crollato. Da ciò vengono a galla una serie di cose, tra cui il fatto che Erdem dorme in ufficio e che Engin e Piril hanno una relazione sentimentale. Quest’ultima scoperta mette sotto stress la stessa Engin perché le persone accanto cominciano a chiacchierare, perciò Piril decide di chiederle di andare a convivere.

Nel frattempo, Eda è tornata alle prese con lo studio, la vita universitaria va a gonfie vele fin quando, un giorno, non si ferma in biblioteca a cercare un libro: lì incontrerà Serkan che, casualmente, afferma di star cercando a sua volta un libro particolare.