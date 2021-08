Raffaella Carrà, pronto un omaggio spettacolare: succederà molto presto per ricordare a tutti la sua grande voglia di vivere

Di fatto Raffaella Carrà era cittadina del mondo, ma in realtà ci sono due posti che aveva nel cuore. Bologna che le ha dato i Natali, ma anche Bellaria Igea Marina dove era cresciuta da piccola con mamma e nonna prima di spiccare il volo verso Roma. E presto la località della Riviera Romagnola le renderà un omaggio da brividi.

Sabato 14, vigilia di Ferragosto, in memoria di Raffaella Pelloni, per tutti la Carrà, sarà dedicato a lei infatti il tradizionale appuntamento dei fuochi artificiali accompagnati dallo show musicale. Dalle 23, il porto canale della città sarà illuminato dagli artifici pirotecnici accompagnati dai suoi più grandi successi. Un evento gratuito che potrà essere visto da tutte le spiagge di Bellaria Igea Marina ma anche online in streaming sulle pagine social @bellariaigeamarina.

Raffaella Carrà, pronto un omaggio spettacolare: ma Cristiano Malgioglio chiede che si faccia di più

Non è l’unica iniziativa in proposito, perché presto anche il nuovo lungomare di Bellaria sarà intitolato a Raffaella Carrà. Lo ha annunciato il sindaco, Filippo Giorgetti che insieme alla Giunta ha dato il via libera alla proposta, inoltrata al Prefetto di Rimini per la decisione finale. Come è successo a Napoli per lo stadio dedicato a Diego Armando Maradona, anche in questo caso potrebbe essere bypassato con una deroga il tempo tecnico di 10 anni dalla morte.

Una prima risposta all’appello di Cristiano Malgioglio che poche ore fa lamentava il disinteresse per la sua grande amica Raffaella ad un mese dalla morte. “Il grande regista spagnolo #pedroalmodovar nel suo nuovo film “Madres Paralelas” che presenterà alla Mostra Internazionale di Venezia omaggerá la nostra Grande Raffaella Carrá di cui era amico e grande ammiratore. Sicuramente Raffaella sarebbe stata orgogliosa e molto felice. Ringraziamo la Spagna per quello che sta facendo per la Carrá mentre l’Italia dorme”, ha scritto su Instagram.