Anna Tatangelo, foto esplosiva per i fan: una frase spiega tutto

Anna Tatangelo, foto esplosiva per i fan durante la sua vacanza in Puglia: in mezzo ai commenti ne spunta uno davvero speciale

“Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma. Non smentisco non confermo”. Lo diceva Anna Tatangelo qualche settimana fa a Rai 2. Poi su ‘Chi’ sono spuntate le immagini delle sue effusioni con Livio Cori, il rapper napoletano che da mesi è indicato come suo nuovo compagno.

Lei e Livio sono una coppia, è ufficiale anche se non ne parlano. In compenso lo raccontano le immagini di loro insieme, sorpresi per la prima volta a scambiarsi un bacio durante una vacanza in Puglia. E lo confermano anche gli scambi social, tra simboli e repliche romantiche, segno di una relazione stabile.

L’ultimo indizio sono tre cuori blu lasciati tra i commenti dal cantante e una frase, “Il blu ti dona” accanto ad un’immagine della cantante in bikini. Fanno il paio con la risposta di lei che per Livio riserva l’emoticon di un bacio rosso e di un cuore, segno che il sentimento è reciproco.

Anna Tatangelo, foto esplosiva per i fan: ormai la svolta è sotto gli occhi di tutti

Una svolta che i fan di Lady Tata aspettavano da tempo, dopo la doloroso rottura del rapporto con Gigi D’Alessio. Lui si sta rifacendo una vita con la nuova compagna, Denise, e presto diventerà padre per la quinta volta (ma la Tatangelo l’ha scoperto dalle riviste di gossip, infuriandosi) ed è giusto che anche lei ricominci con un nuovo amore.

Con loro in vacanza c’era anche anche Andrea, il figlio che la cantante ha avuto da Gigi e che, come ha spiegato il settimanale nella didascalia, era a fare il bagno quando la mamma ha baciato il nuovo fidanzato. Ma in fondo è abbastanza grande per capire e assimilare.

Anna e Livio si conoscono da anni, per rapporti professionali sia con lui che con il suo ex fidanzato, ma adesso il rapporto si è evoluto e forse è anche maturato il tempo giusto per parlarne in pubblico.