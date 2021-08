WhatsApp, svolta super per tutti gli utenti: basta un semplice click

Su WhatsApp spunta un nuovo trucco pronto ad aiutare tutti gli utenti. Adesso sull’applicazione sarà possibile risolvere il problema con un click.

Spesso su WhatsApp abbiamo l’esigenza di cancellare messaggi, foto o video da una chat per i motivi più disparati. Infatti spesso cancelliamo i contenuti multimediali proprio per liberare spazio sullo smartphone o dai giga dedicati all’applicazione. Ma spesso ci capita di eliminare questi contenuti anche per motivi di privacy, specie quando siamo sicuri di non aver il controllo totale sul nostro cellulare. Ma per cancellare tutti questi contenuti potrebbe esserci il bisogno di un solo click. Per cancellare l’intera chat basta cliccare sulla chat in questione, andare sul menu e poi cliccare su svuota chat.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, addio alla condivisione degli account: cosa rischiano gli utenti

Per mantenere la chat scritta e cancellare solamente i contenuti multimediali, invece, si possono seguire due strade. La prima prevede di andare sul menu di chat e poi cancellare tutti gli allegati. Mentre la seconda strada ci porta direttamente nel menu della chat. Successivamente dovremo cliccare su Impostazioni, Spazio e dati. Arrivati qui dovrete cliccare ‘Gestisci spazio’, per poi trovarvi davanti a tutti i vostri media. Per cancellare tutto rapidamente basterà quindi andare su ‘seleziona tutto‘ e poi eliminare ed il gioco è fatto.

WhatsApp, arrivano i messaggi che durano 7 giorni: come attivarli

Non mancano mai le novità all’interno di WhatsApp, specialmente in questo 2021 caratterizzato da tantissime nuove funzioni inserite sull’applicazione. Infatti gli sviluppatori di Menlo Park hanno inserito anche i messaggi validi per solamente sette giorni. Insomma da oggi potrete inviare messaggi che sono visibili per una sola settimana e sono denominati ‘effimeri‘. La scelta va a riprendere alcune funzioni simili dei competitors.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Green Pass, altra truffa su Telegram: mappe dei locali che non lo richiedono

Attivare il nuovo tool è semplicissimo e sarà possibile usarla anche sulla versione Web dell’applicazione. Infatti nel caso in cui un utente vorrà usare i ‘messaggi effimeri‘ dovrà cliccare sulla foto profilo del contatto con cui sta parlando e poi andare nella sezione ‘Messaggi temporanei‘. Cliccando qui, infatti, possiamo selezionare ‘messaggi a scomparsa’ ed attivarli. Così facendo i vostri messaggi saranno visibili per una sola settimana, prima di autodistruggersi.