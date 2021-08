Anticipazioni Beautiful, perde la testa e minaccia gli altri con un coltello! Ecco cosa attenderà in fan nelle prossime puntate

Nessuna pausa per Beautiful che continuerà ad accompagnarci anche durante questa calda estate 2021. L’appuntamento in fascia quotidiana dal lunedì al venerdì, alle 13.40 è confermato e nelle anticipazioni di questa settimana escono cose davvero clamorose. Colpi di scena a non finire intorno alla famiglia Forrester, che avranno come principale protagonista Steffy. La ragazza sta attraversando un momento molto complicato e finisce per perdere definitivamente la testa dopo l’incidente. Dopo essere rientrata a casa, continua ad essere tormentata da una serie di noie fisiche, con dolori insopportabili. L’abuso di antidolorifici ne è una diretta conseguenza. Liam dal canto suo è alle prese con i problemi della piccola Kelly, trovata stesa per terra priva di sensi. Dopo aver visto delle pasticche nascoste nel divano, Liam la porta via con sè. Questo non fa che peggiorare la condizione di Steffy, addolorata dall’accaduto. Decide quindi di andare a casa di Brooke e accusa l’ex marito di rapimento, chiedendo indietro sua figlia.

LEGGI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, ex concorrente si candida e Signorini trema

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le Stelle, annuncio shock di un ex concorrente: “La mia salute era precaria”- FOTO

Anticipazioni Beautiful, perde la testa e minaccia gli altri con un coltello: gesto folle di Steffy

Ma non finiscono i colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful. Nelle anticipazioni si scopre anche che Thomas ha comunicato a Ridge quello che sta accadendo tra Brooke e Steffy.

Il protagonista della soap, preoccupato e realmente ignaro dei motivi alla base del contendere, pensa che si tratti dell’ennesima ingiustizia da parte delle Logan e degli Spencer. Arrivato a casa di Brooke capisce però che Steffy è in grande difficoltà.

Qui arriva però la sorpresa. Nonostante Ridge provi a riportare la calma, la giovane stilista estrae un coltello dalla borsa e inizia a minacciare tutti nella stanza. Se la prende anche col padre, convinto che si sia schierato con le Logan, ma dopo un lungo sfogo scappa via dalla casa senza colpire nessuno.

Non ci resta di vedere come andrà a finire su Canale 5.