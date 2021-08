Anticipazioni Beautiful, inaspettata decisione di Brooke: fan senza parole. Accadrà nelle prossime puntate e farà discutere

Dopo 34 stagioni a partire dal 1987, i colpi di scena in ‘Beautiful‘ sono ormai all’ordine del giorno. I fan sono abituati a vederne di ogni, intorno alle vicende della famiglia Forrester. Anche nel corso della prossima settimana, dal 9 al 15 agosto, la soap opera continuerà ad andare regolarmente in onda su Canale 5 (fascia 13.45-14.10). Nelle anticipazioni abbiamo già degli scoop che riguardano i protagonisti principali. Ridge è alle prese con la rivelazione di Shauna, riguardo un presunto matrimonio che i due hanno consumato a Las Vegas, in quella famosa notte trascorsa insieme. Nonostante l’evidente stato di ebbrezza del diretto interessato, l’officiante ha ritenuto valido il consenso.

Per Ridge però i problemi non finiscono qui, visto che aveva fatto preparare le carte per il divorzio da Brooke. Eric suggerirà a Ridge di trovare un modo per far annullare le nozze con Shauna, dal momento che è tornato con il suo vecchio amore.

Novità anche alla Hope For The Future, dove Hope ringrazia Zoe per averla aiutata a mettere fuori gioco Thomas. Steffy nel frattempo ha i suoi problemi nel riprendersi dall’incidente e cade nel classico errore della dipendenza da antidolorifici.

Dal canto suo Brooke, dopo aver appreso del matrimonio tra Ridge e Shauna, chiederà al compagno di uscire definitivamente dalla sua vita. Lui andando via in lacrime le dice che l’amerà per sempre.

Secondo le anticipazioni, poi, Thomas va a trovare Steffy portandole un mazzo di fiori, omaggio del suo amico Vinny, chiaramente innamorato di lei. Steffy, però, è molto attratta da Finn. Nei prossimi episodi del soap americana vedremo poi Brooke chiedere a Eric un consiglio molto importante. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 a partire da lunedì.