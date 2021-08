Temptation Island, storia d’amore finita: “È completamente impazzito”

Finisce una delle storie d’amore più coinvolgenti dell’ultima edizione di Temptation Island. La dama condanna l’ex fidanzato affermando: “E’ impazzito”.

Durante l’ultima edizione di Temptation Island ha appassionato tutti i telespettatori la travagliata storia d’amore tra Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. I due dopo essersi lasciati si sono rivisti, trascorrendo anche una travolgente notte d’amore. Nonostante il riavvicinamento, la loro storia è ufficialmente finita. Il motivo è stato rivelato durante l’ultima diretta Instagram della Nulli Augusti che ha rivelato di non poter mai perdonare le corna del suo ex ragazzo.

Successivamente Valentina ha rivelato la reazione della madre di Tommaso dopo ciò che ha visto al reality show. Infatti la Augusti ha affermato: “La mamma era nera, delusissima, ha pianto due giorni. Io e lei abbiamo un rapporto molto bello, siamo anche coetanee. Parliamo di una donna molto intelligente. Dopo il programma è rimasta delusissima e mi ha detto che suo figlio ha sbagliato al 100% dopo quello che io ho fatto per lui“. Andiamo quindi a vedere tutti i motivi per cui i due hanno deciso di interrompere la relazione.

Temptation Island, finisce ufficialmente la relazione tra Tommaso e Valentina: le motivazioni

Valentina Nulli Augusti è rimasta sorpresa, in negativo, del comportamento di Tommaso Eletti. Infatti l’uomo avrebbe messo più volte le corna alla dama. Uno sbaglio inaccettabile, specialmente per Valentina che ha convinto lei il suo ex fidanzato a partecipare al programma. La decisione arrivò durante il lockdown, quando la coppia era caduta in uno spirale di gelosia. Proprio riguardo alla partecipazione, la Nulli Augusti ha affermato: “Lui si metteva a piangere a pensare di entrare nel programma e vedermi con altri ragazzi. Follia pura, lui si è sentito tradito da me, folle“.

Durante la sua lunga diretta Valentina ha confermato di non stare più con Tommaso, visto che è rimasta delusa dai troppi tradimenti. Infatti la showgirl ha rivelato di non accettare e non contemplare le corna e nonostante Tommaso sia tornato, adesso non gode più della sua fiducia. Riguardo ai post presenti sul profilo, la Nulli Augusti ha concluso rispondendo ai fan: “Non farò la crocerossina. Però non tolgo i post con lui perché abbiamo avuto una storia bella. Tra noi c’era molta chimica fisica e avevamo tante cose in comune“.