Calciomercato Inter, duello con l’Atalanta per il bomber: affare a sorpresa

Calciomercato Inter, è caccia al nuovo attaccante. Potrebbe esserci un duello con l’Atalanta per il bomber a sorpresa

Un vero e proprio polverone quello che si è alzato in casa Inter. Romelu Lukaku è ormai prossimo a vestire la maglia del Chelsea. C’è l’accordo tra i Blues e il giocatore, ed è atteso a breve il rilancio definitivo per l’acquisto del cartellino. Ora Marotta ed Ausilio sono chiamati a trovare il sostituto, con diversi nomi già sulla lista.

Si parla di Duvan Zapata come obiettivo numero uno, ma solo nel caso l’Atalanta riuscisse a piazzare il colpo Tammy Abraham proprio con il Chelsea. Vlahovic è sempre più complicato, e anche la pista Belotti sembra al momento poco percorribile. È spuntato nelle ultime ore un nome a sorpresa, sul quale ci sarebbe però anche la squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, trattativa avviata per un big europeo: si può fare!

Calciomercato Inter, corsa a due con l’Atalanta per Caicedo

L’Inter dovrà reinvestire parte dei soldi guadagnati dalla cessione di Romelu Lukaku per trovare un nuovo attaccante in queste due ultime settimane di calciomercato. Tra i tanti nomi, ne è spuntato a sorpresa uno nuovo. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, anche Felipe Caicedo della Lazio potrebbe presto partire. Simone Inzaghi lo riaccoglierebbe molto volentieri in rosa, ma su di lui c’è anche l’Atalanta. Gian Piero Gasperini lo vorrebbe solo in caso di partenza di Zapata, ma come vice Abraham.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini ha deciso: tre giocatori verso l’addio

Il discorso è lo stesso anche per l’Inter. Caicedo potrebbe arrivare a Milano come punta di riserva, di esperienza e che ricorda molto le caratteristiche di Big Rom. Saranno giorni frenetici, con Marotta ed Ausilio chiamati a trovare una soluzione quanto prima.