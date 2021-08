Dayane Mello, consacrazione definitiva: sarà protagonista in un nuovo reality. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 torna alla ribalta

E’ stata uno dei personaggi più apprezzati della quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Dayane Mello si è resa protagonista anche di un siparietto simpatico in diretta con Mario Balotelli, dai contenuti piuttosto bollenti, che ha scatenato le polemiche sui social. La modella brasiliana non è nuova alla partecipazione ai reality show e negli ultimi anni ne ha messi insieme parecchi. Da ‘Ballando con le Stelle’ a ‘Pechino Express’, in coppia con la collega Ema Kovac, fino alla dodicesima edizione dell”Isola dei Famosi’, passando appunto per il GF Vip. Il pubblico italiano ha imparato ormai a conoscerla, con un carattere davvero brillante, oltre ad una bellezza mozzafiato. Dopo aver attraversato un momento davvero terribile, con la scomparsa del fratello e della madre nel giro di pochi mesi lo scorso anno, ha deciso di intraprendere anche la carriera imprenditoriale. Ha registrato il marchio DAY Dayane And You, con il quale commercializza prodotti di bellezza.

Dayane Mello, consacrazione definitiva: sarà protagonista di un reality in Brasile

Ora però una nuova avventura televisiva la aspetta. Questa volta però non si tratta della televisione italiana, bensì di quella brasiliana. Dayane Mello tornerà a casa (lei nativa di Joinville, nello Stato di Santa Catarina) per prendere parte al reality show ‘A Fazenda‘, il corrispettivo della nostra ‘Fattoria‘. Il programma inizierà il prossimo 13 settembre e sarà trasmesso in diretta su Record Tv, in Brasile. Questo potrebbe essere un trampolino di lancio per tornare protagonista anche da noi. Alcuni esperti di gossip e tv non escludono infatti che possa essere inserita in qualche altro show della prossima stagione. D’altronde ormai la sua confidenza con i reality è assodata e a soli 32 anni è una delle più grandi esperte. Per lei nel 2015 ci fu anche la partecipazione a ‘Monte Bianco – Sfida verticale‘, su Rai 2, dove arrivò quarta. Un anno a lei particolarmente caro, vista anche la pubblicazione del calendario sexy per ‘For Men’. I fan intanto aspettano di rivederla all’opera.