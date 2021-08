Calciomercato Juventus, spunta un colpo a sorpresa: tifosi esterrefatti! Cherubini e Nedved vogliono regalare un top player ad Allegri

I piani nella Torino bianconero sono piuttosto chiari. L’obiettivo numero uno del direttore sportivo Cherubini è un centrocampista. Massimiliano Allegri ha chiesto di rinforzare il reparto a suo avviso più in difficoltà negli ultimi due anni. Arthur non si è ambientato come sperato e soprattutto non può ricoprire il ruolo di regista davanti alla difesa. Serve un uomo d’ordine e di spessore, sia fisico che tecnico. L’identikit è stato individuato ormai da tempo e corrisponde al nome di Manuel Locatelli. Il problema è che il Sassuolo non ha bisogno di vendere e continua a chiedere 40 milioni di euro cash. L’inserimento di contropartite tecniche (si parlava di Dragusin e Fagioli) non sembra interessare i neroverdi. Questo sta iniziando a far trapelare un pizzico di pessimismo alla Continassa sulla buona riuscita della trattativa. Per non farsi trovare impreparati, i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ hanno già stilato un piano B di tutto rispetto.

Calciomercato Juventus, spunta un colpo a sorpresa: Tchouameni del Monaco

In caso Locatelli dovesse saltare, potrebbero arrivare addirittura una coppia di centrocampisti. Si tratta di Pjanic, di ritorno dal Barcellona in prestito e del giovane Tchouameni del Monaco. Aurelien Tchouameni gioca nel Principato dal 2020, quando arrivò dal Bordeaux. Ha 21 anni ed è considerato uno dei prospetti più interessanti in Ligue1. In Francia fanno trapelare dettagli di una trattativa già piuttosto avviata, con una valutazione che si aggira sui 25 milioni di euro. Dal punto di vista tecnico si parla di un mediano di buona visione di gioco e grande fisico (1.85m). Lo paragonano a Thomas Partey dell’Arsenal (ed ex Atletico Madrid), capace di donare equilibrio in mezzo, proprio come Locatelli. Con il Monaco è in ballo anche l’inserimento di qualche contropartita che potrebbe abbassare il prezzo.