Anticipazioni Una Vita, scoperto il segreto tra Mendez e Laura

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita – Acacias 38 rivelano perché il commissario Mendez e Laura si conoscono già

Non appena Laura, la nuova domestica, ha messo piede in casa di Felipe e Genoveva, quest’ultima ha subito notato un certo feeling con il Commissario Mendez che, spesso, veniva a casa per parlare con la Salmeron. I loro sguardi hanno creato non pochi sospetti in casa degli Alvarez-Hermoso ed era ben chiaro che i due si conoscessero già.

Ad un certo punto della trama della soap opera spagnola, Felipe si trova in una dura guerra contro Genoveva a seguito della morte di Marcia. La coppia mette fine alla loro storia in quanto la Salmeron sembra essere la responsabile di tale tragedia. Non passa molto tempo che, dopo essere stata portata in prigione dal commissario Mendez, Genoveva viene scarcerata e Felipe la riaccoglie in casa dopo aver ricevuto una lettera da Santiago.

Anticipazioni Una Vita, Laura svela la verità a Mendez

Quando Genoveva rientra a casa, perde i sensi dopo aver letto la lettera che Santiago ha inviato a Felipe. In ospedale, la Salmeron perde il figlio e quando lo scopre reagisce malissimo. Genoveva inizia la sua guerra portando quante più persone dal suo lato, a partire da Velasco fino a Laura che sarà ricattata col suo segreto.

Quando Felipe cerca Laura, quest’ultima risulta essere scomparsa ed è a questo punto che Mendez confessa a Felipe come mai conosce già Laura: era coinvolta in un omicidio. A morire fu il padre della domestica e lei era tra i principali sospettati.