Morgan e Jessica Mazzoli, lo scontro si accende: “E’ abominevole” – VIDEO

Tra Morgan e Jessica Mazzoli è ormai finita da tempo, ma i due non smettono di scontrarsi sui social: “Non potrò avere un euro da nessuno dei concerti per colpa di Jessica”

Nonostante i tentativi e le promesse di riappacificazione, Morgan e Jessica Mazzoli sono sempre più lontani. I due cantati si sono conosciuti attraverso il talent show di Rai2, X-Factor, e dalla loro unione è nata la piccola Lara. Ma nemmeno questa ultima sembrerebbe riuscire a stabilire la pace tra Morgan e Jessica, ormai in conflitto da tempo.

Proprio di recente Morgan ha condiviso con i suoi followers di Instagram uno sfogo contro la sua ex compagna: “Non potrò avere un euro da nessuno dei concerti che avrei dovuto fare questa estate“. Il cantante ha così fatto sapere che gli è stato tutto pignorato alla fonte, “grazie a Jessica”.

La risposta della Mazzoli non è tardata ad arrivare, difatti, nelle sue Insta Stories ha replicato: “Abominevole da parte sua essere chiamata pubblicamente e non in questo modo! Incitando 200 mila persone contro la mia figura di donna ma soprattutto di madre di una bambina che sto crescendo completamente da sola”.

E’ scontro tra Morgan e Jessica Mazzoli: il cantatnte avrebbe interrotto ogni tipo di rapporto con Lara e la sua ex

La Mazzoli ha sfogato la sua rabbia su Instagram dopo le accuse che il suo ex compagno le ha rivolto. La cantante inoltre ha voluto precisare che sta crescendo da sola la primogenita avuta dalla sua relazione con Morgan. Questo ultimo non si interesserebbe nemmeno di fare una telefonata soprattutto in questo periodo che la vede allettata per il Covid.

Difatti, sembrerebbe proprio che Morgan abbia interrotto ogni tipo di rapporto, oltre che con la ex compagna, anche con sua figlia Lara. In una intervista radiofonica la Mazzoli ha persino dichiarato che la relazione con il cantante l’ha penalizzata anche a livello artistico.