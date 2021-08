Carlo Conti ha fatto un’inaspettata rivelazione ai microfoni del Corriere della Sera. È accaduto durante un tour teatrale.

Carlo Conti, insieme a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello formano il trio toscano più amato e legato del mondo della televisione. I tre amici sono inseparabili e questo legame è forte sin da quando erano bambini. La loro amicizia infatti è nata quando erano ragazzini e vivevano a Firenze. La loro amicizia è stata messa a dura prova nel corso degli anni ed è sopravvissuta a mille intemperie, proprio come quella volta nel 2019.

Nel 2019, Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni decisero di fare un tour teatrale insieme portando in tutta Italia il loro talento, la loro simpatia, ma soprattutto la loro amicizia. In quell’occasione però, come ha rivelato lo stesso conduttore di Top 10, ci fu una divergenza tra gli altri due suoi amici.

Carlo Conti, inaspettata rivelazione: è accaduto durante un tour teatrale

In un’intervista al Corriere della Sera, Carlo Conti fece una rivelazione risalente al 2019, l’anno del tour teatrale con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. “Tra loro ci fu un’incomprensione. Roba da fuoriclasse, come se avessi tirato la palla in aria mentre erano lì insieme”. Il conduttore ha lasciato che i due risolvessero le cose e non ha dovuto aspettare molto: già qualche giorno dopo la pace era fatta.

Carlo Conti poi ha anche ricordato uno dei giorni più bui per l’amico Giorgio Panariello, quello in cui morì suo fratello: “Chiamarono me perché non avevano contatti con lui. Fino all’ultimo sperai che il Francesco di cui parlavano le forze dell’ordine non fosse il Franco che conoscevamo noi. Quando Giorgio mi confermò che il nome all’anagrafe era Francesco mi si gelò il sangue e dovetti dargli la notizia”.