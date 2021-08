Dopo tanto rumore ecco che finalmente, una delle coppie più discusse di Temptation Island sono tornati ufficialmente insieme.

Anna Boschetti e Andrea Battistelli sono tornati insieme. La tanto discussa coppia di Temptation Island ha provato in tutti i modi a lasciare all’oscuro la loro riappacificazione… Ma come si fa in amore a nascondere i sentimenti? Impossibile. Così, dopo qualche tempo passato in sordina i due amanti hanno reso pubblico il loro amore: la coppia non vuole più nascondersi.

Poche settimane fa Anna Boschetti, felice di aver ritrovato l’amore, ha pubblico sul suo profilo Instagram un video dove ci sono lei e Andrea a Piazza Navona a Roma mano nella mano. Felici, belli e affiatati, Anna e Andrea negli ultimi secondi del filmato si scambiano anche un tenero bacio.

Temptation Island, sono ufficialmente tornati insieme: la prova – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Boschetti (@boschetti_miss)

A corredo del video, Anna Boschetti ha scritto: “Certi amori non finiscono”, citando così il brano Amici Mai del noto cantautore romano Antonello Venditti. Anche nelle storie di Instagram la Boschetti ha scritto: “Certe storie d’amore meritano una seconda possibilità”.

Un bacio quello degli ultimi secondi finali del video che sancisce un nuovo inzio fatto di chiarimenti e promesse. Molti hanno ipotizzato addirittura un possibile matrimonio, ma prima di fare simili affermazioni, meglio attendere che siano loro a esporsi.