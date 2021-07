Francobolli rari, ce n’è uno che vale moltissimo: ecco com’è fatto

Tra i tanti francobolli rari, questo è uno di quelli più ricercati e non è così impossibile da avere in casa. Ecco quanto vale e come riconoscerlo

Torniamo a parlare del mondo del collezionismo. Negli ultimi anni, sono nate diverse altre categorie richiestissime e piene di possibilità diverse. Dalle monete ai francobolli rari, passando per sneakers, vinili, dischi e molto altro. Ce n’è veramente per tutti i gusti, con migliaia di appassionati disposti a spendere qualunque cifre pur di portarsi a casa pezzi rari.

Sicuramente il mercato più fiorente e legato alla tradizione è quello dei francobolli. Ce ne sono tantissimi e sono legati a qualsiasi periodo storico, ovviamente a valori altissimi. Spesso anche a causa di errori di stampa o poche tirature, ci sono pezzi non così introvabili che diventano comunque incredibilmente ricercati.

Francobolli rari, il Gronchi Rosa vale fino a 600 euro

Emesso per la prima volta nel 1961 col valore di 205 lire, oggi il francobollo Gronchi Rosa è tra i più rari e ricercati di tutti. Dedicato all’allora presidente della Repubblica Gronchi, al momento della sua tiratura presentò un errore nella rappresentazione dei confini del Perù, dove il leader italiano era diretto. Un piccolo dettaglio che, come spesso succede in questi casi, ha fatto schizzare alle stelle il valore dell’oggetto.

Per fare un esempio, accedendo al sito Numismatica Varesina potete trovarlo a 650 euro. Inutile dire che, se siete fortunati e fate partire un’asta, potete guadagnarci anche molto di più. Provate a controllare subito nella vostra collezione, potreste avere un piccolo tesoretto tra le mani!