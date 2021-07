Al Bano, arrivano gravi accuse da un vescovo in Puglia: cosa sta accadendo

Al Bano fa infuriare un vescovo della Puglia. Le accuse sono gravi, ma l’artista si difende: “Se avessi fatto qualcosa di sbagliato mi sarei bacchettato da solo”

Dopo aver cantato in una chiesa in occasione delle nozze di un amico, Al Bano Carrisi viene bacchettato da un vescovo che si trova nella sua terra natale, in Puglia. Il cantautore di Cellino San Marco si è più volte esibito al cospetto di Papa Giovanni II ed ha sempre garantito il suo credo. Ma questa volta c’è chi ha avuto da ridire.

L’ex marito di Romina Power si è prontamente difeso rilasciando un’intervista al settimanale Voi dove ha spiegato cos’è successo difendendosi dalla accuse. “Come diceva Sant’Agostino: ‘Chi canta, prega due volte‘. Sono stato invitato alle nozze di un mio caro amico e ho intonato un canto sacro”.

Dunque nulla che andasse a ledere quanto è concesso fare in chiesa. Difatti, il cantautore ha dichiarato: “Se avessi fatto qualcosa di sbagliato mi sarei bacchettato da solo. Ma così non è stato”.

Al Bano Carrisi, un moneto particolare per il cantautore di Cellino San Marco

Non è questo l’unico problema con il quale Al Bano Carrisi ha dovuto fare i conti in questo ultimo periodo. Difatti, il cantautore prima di essere accusato da un vescovo della Puglia, ha dovuto affrontare l’esclusione a sorpresa dal seguitissimo programma di Rai Uno, The Voice Senior.

L’artista ha però cercato di non mostrarsi rancoroso nell’intervista rilasciata al settimanale Voi. Qui Al Bano ha dichiarato: “Il bilancio è stato molto positivo, è stato bello condividere con mia figlia il palco, la musica e il confronto“. Difatti il cantautore ha partecipato nelle vesti di giudice al talent show, condotto da Antonella Clerici, assieme alla figlia Jasmine. Arriveranno sicuramente momenti migliori per l’artista al quale manca moltissimo la musica.