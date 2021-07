GF Vip 6, indiscrezione pazzesca sulla durata della prossima edizione: che record

Sono tante le indiscrezioni che in queste settimane si susseguono sul GF Vip 6. Ma quanto durerà? Record mai raggiunto prima

Il Grande Fratello Vip sta per tornare sul piccolo schermo con la sesta edizione. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, c’è molta attesa da parte degli appassionati del reality curiosi del lavoro attento e mirato che il padrone di casa, Alfonso Signorini, sta svolgendo nella ricerca dei concorrenti.

Anche quest’anno il GF Vip avrà inizio nel periodo autunnale e ad affiancare il giornalista in studio, al posto di Antonella Elia e Pupo, ci saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Per entrambe sarà questa la prima esperienza nelle vesti di opinioniste.

Quanto ai possibili concorrenti, i nomi che si sono rincorsi sul web sono stati tantissimi in questi mesi, ma nessuno di questi è stato confermato del tutto. Difatti, la produzione tutt’ora è alla ricerca dei vip che tra pochissime settimane varcheranno l’ambitissima porta rossa. Ma quanto durerà la sesta edizione del reality più seguito dagli italiani? Ebbene, proprio in queste ore la questione sta attirando moltissima attenzione.

Il settimanale Nuovo Tv ha annunciato che quest’anno il GF Vip potrebbe durare dagli 8 ai 10 mesi. Se così fosse, la sesta edizione supererebbe la quinta: questa ultima per il momento è quella che si è prolungata di più.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Alessandro Cattelan, la Rai cambia tutto: decisione definitiva

GF Vip 6, nuove indiscrezioni sulla durata del reality show più seguito dagli italiani

Come ha riportato il settimanale Nuovo Tv, la nuova edizione del GF Vip potrebbe durare dagli otto ai dieci mesi superando addirittura la quinta edizione: questa ultima è stata più volte prolungata sorprendendo concorrenti e pubblico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> X Factor, arriva la clamorosa decisione: programma cancellato!

Ma cosa determina la durata del reality? sicuramente la buona riuscita in termini di ascolti. Dunque, se anche quest’anno la finale dovesse slittare in avanti, i gieffini terranno compagnia il pubblico del piccolo schermo anche nel periodo natalizio. Non ci resta che attendere l’inizio del reality show di Mediaset con al timone il giornalista Alfonso Signorini. Sarà anche questa edizione un grandissimo successo.