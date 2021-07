Antonio Conte, accordo ad un passo: clamorosa svolta!

Dopo aver lasciato la panchina dell’Inter, Antonio Conte è già pronto ad iniziare la sua nuova avventura: clamorosa svolta!

È tornato in Italia, ha vinto lo scudetto sulla panchina dell’Inter e poi – a causa delle difficoltà a livello finanziario – ha deciso di lasciare il club. Sono stati due anni intensi per Antonio Conte, che ora si sta godendo le vacanze in attesa di capire cosa fare nel futuro prossimo.

Diverse voci lo davano vicino al Real Madrid prima e al Tottenham poi subito dopo le dimissioni dai nerazzurri, ma i due club hanno deciso di virare su altre soluzioni. A sorpresa, l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha lanciato un’indiscrezione che – se confermata – avrebbe del clamoroso: il tecnico leccese sarebbe pronto a cimentarsi nel ruolo di commentatore.

Antonio Conte vicino a Sky: per lui ruolo da commentatore

Un’avventura inedita per Antonio Conte che, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, si appresta a diventare nuovo commentatore nel team di Sky. L’ex allenatore dell’Inter non dovrebbe commentare match della Serie A, ma concentrarsi sulla Champions League, sulla Premier League e sulla Coppa d’Inghilterra. Non è ancora arrivata né la firma sul contratto né l’ufficialità da parte dell’emittente satellitare, ma pare che i discorsi siano già ben avviati.

In attesa di tornare ad allenare, il tecnico leccese avrebbe così la possibilità di continuare a lavorare nel mondo del calcio con un ruolo mai avuto prima d’ora. Un’esperienza che gli permetterebbe di studiare le partite e di commentarle in diretta nazionale.