Raimondo Todaro positivo al Covid: c’è lo scontro con Milly Carlucci – FOTO

Duro scontro tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci a seguito dell’addio del ballerino a Ballando con le Stelle

Poche ore dopo l’annuncio di Raimondo Todaro circa il suo addio a Ballando Con Le Stelle, la padrona di casa Milly Carlucci ha voluto dire la sua con un post su Instagram. “Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente”.

Con una delusione e rabbia evidente, ha affermato: “Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina con un po’ di delusione ho visto invece il suo post”.

Raimondo Todaro risponde al messaggio su Instagram di Milly Carlucci

Un po’ amareggiato dalle parole dette da Milly Carlucci, Raimondo Todaro ha voluto rispondere mettendo in chiaro la sua versione dei fatti: “Leggo con molta tristezza il post di Milly. Voci nel nostro ambiente ne circolano tante, a volte sono vere e altre no. Non vedo cosa ci sia di male qualora ci possano essere delle trattative. Anzi mi auguro che arrivino presto novità”.

Raimondo Todaro ha anche aggiunto di essere nuovamente positivo al Covid: “Avrei incontrato con grandissimo piacere Milly per comunicarle la mia decisione (cosa che ci eravamo comunque promessi di fare), ma cinque giorni fa sono risultato positivo al Covid. Ho preferito avvisarla subito, perché qualora mi fossi negativizzato tardi l’avrei avvertita troppo tardi per la trasmissione. Comunque mi prendo i suoi auguri di cuore”.