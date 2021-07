Uomini e Donne, bufera social fra ex tronista ed il suo cavaliere – VIDEO

Una delle coppie che aveva appassionato di più gli spettatori di Uomini e Donne, cioè quella nata dall’ex tronista Samantha Curcio ed il suo cavaliere Alessio Cennicola, sembra arrivata davvero al capolinea: ecco cosa si sono detti i due sui social media dopo le segnalazioni dei fan.

La foto diffusa sul web di Alessio Cennicola in atteggiamenti affettuosi con una ragazza ha portato alla rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne, Samantha Curcio. Inizialmente i due hanno pubblicamente dichiarato che non volevano mantenere il riserbo sulla fine della loro relazione, ed intendevano semplicemente calare il sipario.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, la battaglia contro l’anoressia: il racconto di un’ex corteggiatrice – FOTO

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, intervento contro il tumore: “Abbiamo ucciso la bestia maledetta” – FOTO

Sin da subito, però, i due hanno iniziato a punzecchiarsi a distanza attraverso le Storie dei rispettivi profili Instagram. Ad un certo punto, però, alcune dichiarazioni di Samantha hanno fatto scoppiare la bufera: lei infatti, ha chiesto in un video ai suoi fan di smetterla di continuare a segnalarle cosa stava facendo Alessio, perchè la relazione è finita.

Ecco alcuni dei numerosi video condivisi da Samantha:

Uomini e Donne, Alessio risponde sui social a Samantha: “Faccio quello che voglio”

Samantha Curcio sembra arrabbiata, e dopo un botta e risposta a distanza con il suo ex cavaliere di Uomini e Donne, Alessio Cenniccola, rincara la dose: “Forse un giorno vorrai spiegare come siamo arrivati a questa situazione“. Lui, dall’altra parte, dà evidentemente in escandescenze perchè lei ha parlato di come trascorre le serate in vacanza.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, tronisti sotto accusa: “Avete preso in giro la redazione”

Anche Alessio, come Samantha, continua a sottolineare di non voler raccontare tutto sui social, ma è evidente che la rabbia sta montando per entrambi. Lui torna ancora una volta ad insinuare che lei cerchi l’esposizione mediatica, anche attraverso la fine della loro relazione. Lei, invece, ammette l’errore di comunicazione, ma vuole parlare di altro.

Insomma, fra i due sembra proprio che ormai le distanze siano diventate incolmabili. L’ultima speranza di vederli ancora insieme e sperare in una riappacificazione sarà proprio nello studio di Uomini e Donne, dove il loro amore era sbocciato. Riuscirà Maria De Filippi a compiere anche questa ardua impresa?

Ecco alcuni dei video pubblicati da Alessio Cennicola nelle Storie di Instagram: