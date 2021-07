Anticipazioni Una Vita, lettere inquietanti: Casilda scopre chi è il mittente

Casilda riceve delle lettere misteriose che la inquietano. Presto però scoprirà chi è il mittente che non le lascia fare sogni tranquilli

Nuovi colpi di scena per gli appassionati di Una Vita. Nelle prossime puntate tantissimi nodi verranno al pettine per i protagonisti della soap opera spagnola. Casilda riceve delle lettere misteriose che la lasciano con il fiato sospeso. La domestica non si darà pace, vuole scoprire chi è il mittente e chiederà a Rosina e Liberto di potersi assentare per un po’ da Acacias.

La famiglia Seler gli da il permesso ma Casilda deve tornare quanto prima. Al suo rientro ad Acacias, la domestica non ha ancora scoperto chi le ha mandato quelle lettere. Intanto il contenuto la spaventa moltissimo. Ecco però che finalmente il mittente viene allo scoperto: nel quartiere si presenta l’uomo misterioso che le ha inviato i messaggi.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Giulia Stabile, qual è il suo ruolo a Tu Si Que Vales: fan sorpresi – VIDEO

Casilda riceve delle lettere misteriose ed il loro contenuto la spaventano. Chi è il mittente? Tutte le anticipazioni sui prossimi appuntamenti di Una Vita

Casilda finalmente scopre chi è il mittente delle lettere che tanto la stanno spaventando. Si tratta di un principe marocchino: Izam. Il ragazzo si è perdutamente innamorato della domestica e vuole sposarla a tutti i costi. Izam chiederà ai coniugi Seler il permesso di prenderla e portarla via con se nella sua terra, tutto questo in cambio di una ingente somma di denaro.

Il principe riuscirà nel suo intento? Nonostante sia ben intenzionato a raggiungere il suo obiettivo, pare proprio che per Izem le cose si mettano di traverso. Rosina e Liberto decideranno di rifiutare la sua proposta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Temptation Island, incredibile spoiler: pubblico furioso – VIDEO

Il ragazzo lascerà il paese ma tornerà offrendo alla famiglia il triplo dei soldi già proposti. Le anticipazioni di Una Vita ci dicono che Casilda non lascerà Acacias per andare via con il principe marocchino. La domestica infatti continuerà a lavorare per Rosina e Liberto.