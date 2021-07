Uomini e Donne, ex corteggiatrice sposa l’amico di un famoso tronista – FOTO

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha trovato l’amore: lui è un grande amico di un famoso tronista del dating show

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Pisani (@ginevra_pisani)

Ginevra Pisani è convolata a nozze con Paolo e lo rende noto con uno scatto che la ritrae col vestito da sposa ed un sorriso a 32 denti. Inaspettatamente, una “sorpresa”, come scrive lei su Instagram, l’ex corteggiatrice si è sposata.

LEGGI ANCHE > > > Belen Rodriguez, polemiche social: la mamma è una furia

NON PERDERTI > > > Amici, che malinteso con Aka7even! Lui si difende subito – FOTO

Tra i primi commenti non sfugge quello del noto tronista di Uomini e Donne, Oscar Branzani, grande amico dello sposo. Difatti, Paolo non ha nulla a che vedere con il dating show, se non per l’amicizia con l’ex tronista del programma di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, ex tronista dalle stelle alle stalle: “Oggi faccio il parquettista”

Uomini e Donne, Ginevra Pisani trova l’amore dopo il dating show

La partecipazione al dating show di Ginevra Pisani creò non poche polemiche, infatti ha trovato l’amore e la fortuna una volta abbandonato gli studi Mediaset di Maria De Filippi. Poco dopo la sua partecipazione ad Uomini e Donne, la Pisani ha conosciuto Paolo, medico ed amico del tronista Oscar Branzani, con il quale stanno trascorrendo delle belle giornate di mare a Capri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Simona Ventura: “Siete anoressici di rispetto e sentimenti”. Cosa sta succedendo – FOTO

Di recente, la neo sposa ha rilasciato un’intervista in cui ha lasciato ampio spazio anche all’ex fidanzato, Claudio D’Angelo, sul quale ha ammesso di non pentirsi di nulla su quanto fatto. Il loro amore è durato un paio d’anni ed è poi giunto al capolinea a seguito dell’affievolirsi dei sentimenti da entrambe le parti.