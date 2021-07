Giulia Stabile, qual è il suo ruolo a Tu Si Que Vales: fan sorpresi – VIDEO

Dopo il rientro di Belen Rodriguez, qual è il ruolo di Giulia Stabile a Tu Si Que Vales? Grande stupore dei suoi fan: tutto quello che c’è da sapere

E’ da tempo che si parla della presenza di Giulia Stabile nel cast di Tu Si Que Vales. La ballerina, vincitrice di Amici 20, è stata ingaggiata dalla De Filippi per la conduzione del talent show al posto di Belen Rodriguez. La conduttrice era alle prese con la nascita della sua secondogenita, Luna Marì.

Difatti, le prime puntate dell’ottava edizione di Tu Si Que Vales hanno visto l’assenza della showgirl argentina. La Rodriguez però, anche se molto debilitata, ha deciso di tornare in trincea subito dopo il parto. Difatti, nel corso di una registrazione la neomamma è stata colta da un improvviso malore.

Ma con il ritorno di Belen al timone del talk show di Mediaset, cosa ne è stato di Giulia Stabile? Ebbene, la simpaticissima ballerina è stata confermata al fianco della showgirl argentina, di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. A darne conferma è stato Rudy Zerbi con uno scatto pubblicato nelle sua Insta Stories.

Giulia Stabile al fianco di Belen Rodriguez a Tu Si Que Vales: la conferma

Giulia Stabile è entrata a far parte del cast dei conduttori a Tu Si Que Vales. A confermarlo è stato Rudy Zerbi con uno scatto pubblicato tra le sue Insta Stories. Qui è inquadrato il tavolo dei conduttori dove la ballerina, vincitrice di amici 20, è seduta accanto alla showgirl argentina.

Tra le due pare sia nata una grande amicizia. Insieme si divertono, ridono e scherzano. Difatti, nello scatto immortalato da Zerbi, Belen e Giulia sono intente ad interloquire tra loro. La ballerina pare abbia tutte le carte in regola per condurre un programma: il suo spirito di allegria è un toccasana per il pubblico che segue da casa.